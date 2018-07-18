После шторма над Нидерландами открылся портал

После сильной грозы в Нидерландах очевидцы обнаружили на фотографиях странное и пугающее явление. Примечательно, что инцидент произошел пару лет назад. Но ученые продолжают настаивать, что это является подлинным доказательством существования инопланетных цивилизаций.

Инцидент произошел на территории провинции Гронинген в Нидерландах. Местный житель после окончания шторма решил сфотографировать красивые насыщенные темные облака, которые сформировались в небе за время грозы. Но какого же было его удивление, когда он посмотрел на снимки позднее.

На кадрах среди серых туч четко виден непонятный объект. Он светится, и от него как будто исходит луч. Свечение от объекта само по себе зеленое, а лучи белые. На фотографиях непонятно, статичен неопознанный объект или нет. Некоторые утверждают, что это не луч, а пар отходит от странного явления. Другие уверены, что это не объект, а портал, «дверной проем».

Ученые до сих пор не могут объяснить природу этого странного «отверстия», внезапно появившегося в небе. А уфологи настаивают, что это одно из самых ярких и подлинных доказательств существования инопланетян. Более того, они ссылаются на то, что по всему миру то и дело поступают отчеты о подобных небесных явлениях.

Специалисты приводят в пример повторение такой аномалии, но уже над Техасом. По словам очевидцев, в небе возникла яркая вспышка, от которой чуть позже стал исходить свет. Со временем яркая точка начала приобретать насыщенный оранжевый оттенок, затем стала пульсировать, а примерно через 10 минут и вовсе исчезла, как будто ее там никогда не было. Очевидцы рассказывают, что из-за странного явления заглохли двигатели у машин, а на радио слышались непонятные высокие частоты.