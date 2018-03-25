Жители частного сектора Ростова "вырастили" "мусорные" деревья

Таким образом жители частного сектора пытаются уберечь свой мусор от бродячих собак и кошек. В соцсетях пользователи возмутились произошедшим и заявили, что следует найти другое решение проблемы.

В Ростове начали расти "мусорные" деревья, их рассадой занимаются жители одного из частных секторов города. Отмечается, что на улице отсутствуют контейнеры, которые предназначены для мусора, а складывать пакеты на землю не лучшая идея, ведь за ночь их разорвут бродячие собаки и кошки.

Для того, чтобы этого не произошло, жители начали подвешивать пакеты с мусором на деревья, теперь в округе сразу несколько таких "мусорных" деревьев. Проезжающие мимо очевидцы решили заснять "мусорные" деревья и опубликовать снимки в соцсети.

Пользователи моментально осудили инноваторов, отметив, что это демонстрирует отношение человека к окружающей среде. Многие отметили, что жители могли бы и сами установить какой-нибудь контейнер или же обратиться к властям с этой проблемой.