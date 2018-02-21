В мэрии Воронежа рассказали, почему во время дождя город затапливает

Как рассказали в мэрии, это связано с большим количеством осадков. Ливневки просто не справляются со своей работой, так как большие напоры воды и мусор забивают их, потому осадки уходят медленнее.

Как известно, последнее время в Воронеже постоянно идут дожди, дороги оказываются затоплены, машины словно плывут по трассам, а людям сложно пройтись по улицам, не замочив ноги. Жители часто возмущаются, что мэрия не предпринимает никаких действий, потому власти решили оправдаться.

В мэрии отметили, что в городе более двух тысяч ливнеприемников и 180 километров магистральных трубопроводов, которые образуют системы ливневки. Преимущественно, они справляются с последствиями ливня, однако, это не всегда сразу происходит. Это связано с большим количеством осадков, которых за последнюю неделю выпало более 70% месячной нормы.

Подтопления начали образовываться из-за того, что работу ливневок осложняет мусор, который забивает решетки. Специалисты оперативно пытаются прочищать места, где находятся осложнения, после чего вода начинает уходить быстрее.