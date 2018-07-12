В Магадане лица должников начали публиковать на "баннерах позора"

Отмечается, что на "баннере позора" могут оказаться те, кто длительное время не погашает алименты и коммунальные услуги, уклонисты от явки к судебному приставу, а также те, кто игнорирует исполнение судрешения.

Как стало известно, в Магадане начали публиковать фотографии должников прямо на баннере. В настоящий момент "баннер позора" украшает лицо гражданина, чей долг в пользу коммунальщиков и энергетиков составляет более 1,5 миллиона рублей. Отмечается, что у должника отсутствует собственное имущество, на которое можно было бы наложить арест, потому его лицо будет "украшать" Магадан до тех пор, пока он не выплатит задолженность.

В УФССП России по Магаданской области сообщили о том, что согласно закону, можно распространять персональные данные должников без их согласия, а также публиковать их личные фотографии до тех пор, пока они не погасят свои задолженности. Сразу после этого "баннеры позора" с их лицом будут демонтированы.