Уникальный случай: в Индонезии родился мальчик с двумя лицами

У ребенка две ноги, две руки, одна голова, в которой умещается сразу два мозга. Мальчику с двумя лицами уже два месяца, местные врачи помочь ему не могут.

Издание Daily Mail сообщает о случае, который можно назвать уникальным. Такое случается один раз на 250 000 случаев. В утробе матери развивалось двое детей, но один из братьев-близнецов не смог сформироваться, из-за чего его голова «приросла» к телу второго малыша. В итоге, мальчик родился с двумя лицами. Ребенок активно шевелит ручками и ножками, но головой вращать ему сложно. Врачи утверждают, что мальчик находится в опасности.

В одной голове оказалось сразу два мозга, это может стать причиной скопления жидкости. Ребенок с двумя лицами родился в индонезийском городе Батан. Мальчика назвали Гиланом. За его состоянием постоянно наблюдают врачи. Местные медики советуют матери мальчика обратиться в больницу Джакарта, так как там врачи имеют более качественное оборудование, а хирурги – первоклассные навыки.

По словам матери ребенка с двумя лицами, в ходе беременности она трижды ходила на УЗИ. Исследования не выявили патологий, об особенности своего мальчика женщина узнала лишь после родов.