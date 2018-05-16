В Приморье отдыхающие заметили в море шокирующее "нечто"

Отмечается, что мужчины испугались дикого кабана, который плыл по морю вдали от берега. Они эмоционально принялись обсуждать увиденное.

Как стало известно, в Хасанском районе Приморья двое мужчин решили отправиться в море на лодке, чтобы половить рыбу. Примерно в 300 метрах от берега они увидели "нечто", что их шокировало. Отмечается, что по морю спокойно проплывал дикий кабан, довольно далеко от берега, что и удивило рыбаков.

Кабан в море вызвал бурную реакцию у отдыхающих, они принялись эмоционально обсуждать произошедшее, чем напугали животное. Несмотря на то, что кабан мог захлебнуться, мужчины почему-то не решились ему помочь и поплыли прочь.