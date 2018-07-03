"Свой герой": В Благовещенске засняли на видео "человека-паука"

Безумный поступок мужчины обсуждают в социальных сетях. Они также, пытаются выяснить, что побудило мужчину на риск.

Как стало известно, в Благовещенске появился "свой герой", которого уже успели назвать "человеком-пауком". Так, неизвестный мужчина решился на рискованный поступок и взобрался по водосточной трубе трехэтажного дома. Его "подвиг" попал на видео, на кадрах которого можно рассмотреть, как мужчина медленно поднимается наверх, держась за водосточную трубу. В конце концов ему удалось преодолеть это расстояние, он забрался на балкон третьего этажа и вошел в квартиру через дверь.

Пользователи соцсетей моментально заинтересовались произошедшим и стали выдвигать теории, что подтолкнуло мужчину лезть в квартиру по водосточной трубе. Многие решили, что это просто вор, который хотел незаметно проникнуть в квартиру. Другие же пришли к выводу, что это муж, который раньше времени вернулся из командировки и решил проверить свою жену на верность.

В то же время пользователи заметили, что мужчина мог быть пьян и таким образом полез домой. Комментаторы также решили поблагодарить тех, кто закрепил водосточную трубу, ведь они могли не выдержать и тогда произошла бы трагедия.