В Тюмени мужчина прокатился в ванне по улицам города и получил штраф за нарушение ПДД

Вчера мужчина веселил Тюмень необычным выбором транспортного средства. Сотрудники ДПС тоже оценили действия креативного горожанина и выписали ему штраф за нарушение правил дорожного движения, поскольку ванна была привязана к движущейся впереди машине.

Тюменский видеоблогер Эдуард Филиппов решил автомобили – это слишком банально для него. Он подумал, что по городским дорогам можно ездить гораздо интереснее, и решил попробовать путешествовать в ванне. Тюменец привязал свое новое транспортное средство к автомобилю. Более того, он заодно и пополнил контент в видеоблоге, снимая все происходящее на камеру. Получившуюся запись Филиппов выложил на своей страничке в социальной сети Instagram. На кадрах видно, как тюменец запускает конфетти, заказывает еду в «Макдоналдсе» и натирает себя мочалкой.

Местные жители были в восторге от смелого поступка Филиппова. Многие выражали благодарность за хорошее настроение. Другие делились своим восхищением поступку тюменца. Не обошлось и без ироничных и скептических замечаний. Сам креативный автор объяснил свои действия желанием порадовать жителей. К тому же, Филиппов отметил, какая разница, что он делает, все равно найдутся те, кто будет его осуждать. Именно это, к слову, он и написал в Instagram, когда выложил видеозапись своей поездки.

Сотрудникам полиции пришелся по нраву поступок тюменца. Но им пришлось выписать горожанину штраф. Ведь ванна была привязана к движущемуся впереди автомобилю. А это, как расценили представители правоохранительных органов, неправильная перевозка пассажиров. Но Эдуард Филиппов не сильно расстроился, а штраф составил 1000 рублей.