В Забайкалье шахтеры устроили голодовку: зарплату им не платят уже 3 месяца

Зарплату шахтеры не видели с мая 2018 года, тогда их выплаты составили примерно 1 000 рублей на работника. Порядка 100 человек, работающих в компании «Урюмкан» на Дарасунском руднике Забайкальского края, решили пристановить работу, часть решила объявить голодовку.

Как стало известно, в Забайкалье шахтеры решили добиться выплаты зарплаты путем голодовки. Жена одного из горняков рассказывает, что ее муж в последний раз получал выплаты в мае. Тогда ему прислали 1 340 рублей, все думали, что это аванс. Однако, за «авансом» выплат не последовало. Мужчине, чья супруга решила рассказать о проблеме местным СМИ, шахта уже должна порядка 200 000 рублей. Сообщается, что протест шахтеров уже замечен. Начались проверки.

По данным местных изданий, голодовать решили примерно 60 шахтеров. Еще несколько десятков горняков отказались идти работать, так как зарплату они не получают, а силы и время предприятию отдают.

Дарасунский рудник является горнорудным предприятием, которое добывает и обогащает руды Дарасунского месторождения золота. Рудник расположен в ПГТ Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае. Проблемы шахты начались еще с 2006 года, тогда там случился пожар. После этого сложности возникали с выплатами зарплат. Шахтеры голодовали в марте этого года, но и этот протест не завершился выполнением всех требований.