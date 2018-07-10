В зоопарке Каира ослов покрасили и выдали за зебр

Владельцы египетского зоопарка приняли странное решения для привлечения посетителей. Работники нарисовали на ослах черные полосы, чтобы их приняли за зебр. Однако обман раскрылся быстро.

Многие люди идут, порой, на странные поступки для большей выгоды. Но владельцы зоопарка в Каире превзошли большинство. Для привлечения посетителей они перекрасили домашних ослов в зебр, использовав для этого черную краску.

Руководство посчитало, что никто не будет платить деньги, чтобы посмотреть на привычных домашних ослов. А вот взглянуть на зебр желающие всегда найдутся. И не ошиблось. «Зебры» привлекли большие потоки египтян. Но ликование владельцев зоопарка длилось недолго. Их обман был раскрыт десятиклассником Мухаммедом Сарханом, приехавшим в столицу Египта, чтобы посмотреть на зебр. Каково же было его разочарование, когда во время посещения Международного парка, расположенного в каирском районе Наср-сити он увидел, что по телу животных стекает краска. Каирская жара оказалась беспощадна.

Парень мгновенно сделал фото и опубликовал его в сети. Однако эта новость, взорвав местные СМИ, привела в зоопарк еще большие потоки египтян. Теперь они хотели посмотреть на покрашенных ослов.

Отмечается, что директор зверинца все еще настаивает на том, что зебры настоящие.