"Фантастическое зрелище": Актер Пашинин рассказал о "чудовищном" удовлетворении от войны на Донбассе

По словам российского актера, он получает "чудовищное" удовлетворение от того, что его еще до сих пор не убили. Откровенное признание он сделал во время интервью украинским СМИ.

Буквально недавно российский актер театра и кино Анатолий Пашинин, который бросил свою карьеру и ушел воевать в Донбасс на стороне украинской армии, дал откровенное интервью. Он рассказал о том, почему ему нравится чувствовать себя частью войны на востоке Украины. Пашинин поспешил отметить, что воевать - это довольно приятно, постоянно ощущается всплеск гормонов.

Он также отметил, что получает "чудовищное" удовлетворение от того, что его до сих пор еще не убили. Журналисты поинтересовались у Пашинина, что он чувствует, когда стреляет в противника, он ответил, что "хочет попасть".

Он также заявил о том, что что война вовсе не похожа на кино, а в качестве примера рассказал о том, как на его глазах ракета угодила прямо в машину, полную людей. По словам Пашинина, это было довольно фантастическое зрелище, которое стало лучшим, что он видел за всю свою жизнь.