В Калининграде хирурги провели уникальную двойную операцию и спасли жизни матери и новорожденного

35-летняя женщина могла лишиться жизни во время родов, однако медикам удалось провести уникальную операцию, благодаря чему и роженица, и ребенок, остались живы. Медики сообщили, что они крайне переживали за обе жизни.

Как стало известно, в Калининграде хирургам удалось провести уникальную операцию, которая помогла спасти жизнь матери и новорожденного ребенка. Отмечается, что женщина имела серьезный порок сердца, потому роды просто могли ее убить, однако врачи сделали кесарево и сразу же заменили сердечный клапан.

СМИ сообщают о том, что 4 года назад женщина родила сына несмотря на то, что у нее сложный врожденный порок сердца. Роды прошли отлично, но врачи отметили, что болезнь может опять проявиться в любой момент. Спустя время женщина узнала, что она вновь беременна и болезнь приняла критическую форму. Врачи рекомендовали ей сделать аборт, но она вместе с мужем решила рискнуть, потому медикам предстояла сложная работа.

Они провели уникальную двойную операцию: прямо в операционной кардиологического центра 35-летней роженице сделали кесарево, а потом уже взялись за сердце матери. Ей заменили аортальный клапан сердца, подобные операции в России проводят раз в 5 лет, а в Калининграде это первая и уникальная операция.

Отмечается, что операция прошла успешно и молодая мама уже на следующий день была переведена в обычную палату. Благодаря хирургам, сердце женщины заработает в полную силу.