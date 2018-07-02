Умерла актриса популярного ситкома "Третья планета от солнца"

Американская актриса Элмари Вендел, известная многим ролями в таких сериалах, как «Третья планета от Солнца» и «Мыслить как преступник» скончалась сегодня в возрасте 89 лет.

О смерти Элмари Вендел сообщила ее дочь. Причины ухода из жизни пока не называют.

Свои соболезнования относительно произошедшей трагедии выразили многие артисты, которым довелось работать с женщиной. В частности, не смог сдержать эмоций популярный актер Джим Бивер. Он опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter запись, где рассказал, какой Элмари Вендел запомнилась ему. «Она была резкой, смешной, ласковой и очень, очень милой», - делится со своими читателями Бивер.

Американская актриса стала популярной после того, как снялась в известном широкому кругу зрителей сериале «Третья планета от Солнца». Она исполнила в шоу роль миссис Мэйми Дубчек – легкомысленной хозяйки дома, у которой семейство Соломонов арендовало мансарду. Примечательно, что ее карьера стартовала с этого проекта. Первое время она начинала с театральных подмостков Нью-Йорка. Затем уехала в Лос-Анджелес, где и нашла свой звездный час.

Вендел не была звездой одного фильма или в данном случае сериала. Ее можно было увидеть и в других известнейших всему миру телешоу. Одним из таких является как раз сериал «Мыслить как преступник», который обрел бесчисленное количество поклонников. Актриса снялась также в «Пустом гнезде» и «Она написала убийство», «Рыцаре дорог», «Санта-Барбаре» и «Чудесах науки».