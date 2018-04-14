В Новосибирске жители боятся провалиться в дырку на коммунальном мосту

Новосибирцев беспокоят сломанные перила на мосту над Обью. Горожане боятся: «Одно неверное движение, и ты уже провалился!»

На Октябрьском мосту в Новосибирске жители обнаружили опасный проем в перилах. Новосибирцы заявляют, что из-за сломанных перил им теперь страшно там ходить. А некоторые особенно выражают беспокойство за детей. Свидетели заявляют, что взрослый человек еще может себя контролировать, а ребенок нет, ему все любопытно, везде нужно посмотреть. Горожане опасаются, дыра настолько большая, что через нее дети запросто могут упасть в воду.

Одни предполагают, что на Октябрьском мосту идет ремонт, но при этом уверены, что в таком случае нужно как-то оградить опасное место, чтобы избежать возможных жертв. Другие же уверены: «Может, перила и починят завтра, но дети бегают сегодня!»

Местные жители рассказывают, что еще неделю назад все было в порядке. А многие указывают, что рабочие занимаются только ремонтом дороги, а заграждение так и стоит сломанное.

Напомним, в прошлом году в Омске 28-летний мужчина упал с моста в Иртыш. По словам самого пострадавшего, вечером он прогуливался по городу, а в воду упал случайно. У омича были обнаружены многочисленные травмы, но он был вовремя доставлен в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь.