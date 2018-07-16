Украина готова зеркально ответить России на досмотр судов в Азовском море

Украинские власти рассказали о том, каким образом они будут отвечать на досмотр судов в Азовском море со стороны России. Отмечается, что правительство Украины уже начало вести переговоры с ЕС и США.

Буквально недавно министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время своего интервью рассказал о том, каким образом украинское государство будет реагировать на досмотр российской стороной судов, которые отправляются в Мариуполь и Бердянск, или же другие украинские порты. Он отметил, что в таком случае следует принять зеркальные меры, в частности, к российским портам в Черноморском бассейне, то есть ограничение торговых операций с ними и судозаходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что Россия незаконно досматривает суда, которые следуют в Мариуполь или Бердянск. Он также обвинял российское государство в том, что оно может напасть на Мариуполь. Сразу же после этого от украинских военных поступили предложения заминировать Азовское море, чтобы защитить Украину от высадки российского десанта.