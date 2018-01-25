Ростовчанин выслал по почте монеты II века до н.э.

Незаконную контрабанду предотвратили на российской таможне, задержав посылку с монетами Древнего Рима. Оказалось, находчивый житель Ростова-на-Дону решил не обременять себя проблемами провоза монет через границу, поступив, как он думал, более остроумно.

Ростовчанин приобрел в США старинные монеты, которые были в ходу в период Древнего Рима. Россиянин решил переправить их к себе домой, но способ он выбрал странный. Мужчина отправил в Ростов-на-Дону 12 серебряных римских денариев и антонинианов с помощью международного почтового отправления. Однако сотрудники Южного таможенного управления проявили необходимую бдительность и задержали контрабандиста.

Монеты подверглись оценке экспертов, которые установили их стоимость на момент перемещения. Она составила более 100 тыс. рублей. Нерадивому ценителю старинных монет предъявили обвинение по части 1 статьи 226.1 УК РФ, возбудив уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. За такое преступление мужчине грозит наказание в виде семи лет лишения свободы. При этом ростовчанину может быть назначен штраф в размере до одного миллиона рублей.

Все старинные римские монеты были изъяты у злоумышленника.