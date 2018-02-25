В США мужчина зафиксировал зеленый НЛО над озером

В штате Аризона местный житель снял на камеру движение неопознанного летающего объекта. Необычный аппарат двигался над озером.

Объект попал на камеру к мужчине недалеко от Хавасу-Сити над одноименным озером. На кадре видно, что он не совсем круглый, имеет несколько вытянутую форму. Небесное явление не было статичным, оно двигалось все время съемки. При этом объект излучал яркий свет зеленого оттенка. Своими наблюдениями свидетели поделились в социальных сетях, выложив видеозапись и фотографии.

Пользователи принялись рьяно обсуждать необычный светящийся шар. Высказали свое мнение и уфологи. Они заявили, что очевидцы действительно засняли НЛО, ведь двигался он слишком хаотично для известных нам летательных аппаратов. Хотя большинство все же с ними несогласно, утверждая, что слишком уж много было уже в сети фотографий с загадочными объектами, которые после оказывались самолетами или другими устройствами земного происхождения.

Ранее в Аризоне очевидцы уже сообщали о признаках НЛО. Напомним, в марте местные жители заметили яркие светящиеся шары золотого цвета. Странное явление было обнаружено в пустыне Седона. Отмечается, что эта местность уже давно привлекает и уфологов, и обычных людей, которые любят все необъяснимое.