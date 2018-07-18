Жителя Новосибирска шокировали камеры в туалете гостиницы "Грань Алтая"

Охрана поспешила успокоить разгневанного мужчину, отметив, что камеры нужны только для обеспечения безопасности. Сам мужчина отметил, что все же смог успокоиться и даже пошутил на эту тему.

Как рассказал в социальной сети житель Новосибирска, он проезжал мимо и решил воспользоваться туалетом в дорожной гостинице "Грань Алтая". Мужчина отметил, что заплатил 10 рублей и отправился в туалет, где стал участником реалити-шоу. Недалеко от писсуаров он обнаружил камеру. Житель Новосибирска с юмором отметил, что заглянул справить нужду, а оказался в самом настоящем реалити-шоу.

После того, как закончил свои дела, мужчина отправился к охране и потребовал объяснений по поводу камер в туалете. Сотрудники отметили, что видеокамеры установили только для того, чтобы обеспечить безопасность. Мужчина успокоился и уже потом с юмором начал рассуждать на эту тему. Он поинтересовался, что на самом деле хотели увидеть охранники.

Пользователи тут же поддержали возмущение мужчины, а затем отметили, что сразу же после выхода из туалета следовало сказать в камеру "а у меня все равно больше".