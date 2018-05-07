Эксперты составили ТОП-4 таинственных и необъяснимых пропаж людей

В первую очередь, эксперты выделяют историю немецкого офицера Генриха Мюллера. Его видели за сутки до смерти Адольфа Гитлера в бункере. Однако потом нацист пропал.

Есть предположения, что он мог проживать в Латинской Америке. Ходили слухи, что именно туда пытались сбежать некоторые офицеры Третьего Рейха, когда поняли, что война проиграна. Однако доказательств не нашлось.

Второй случай из ТОП-4 – то, как пропал Джим Салливан, талантливый американский музыкант. В 1969 году он поразил дебютным альбомом «НЛО». Именно пришельцев и стали обвинять в его таинственной пропаже спустя 16 лет. Тогда рядом с городом Санта-Роза нашли машину Салливана, в которой лежала гитара. Это являлось необъяснимым фактором для друзей артиста, поскольку гитару он никогда и нигде не бросал.

Также нередко пропадали и пилоты. Например, известно о лётчике Сигизмунде Леваневском, а также Феликсе Монкле. Что случилось с этими людьми, определить так и не удалось.