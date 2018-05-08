Жительница Воронежа рассказала о сексуальных домогательствах на улицах

Девушка рассказала, что неизвестный мужчина начал лапать ее наглым образом, после чего просто удалился. Она попросила всех, кто столкнется с похожей ситуацией, сразу же обращаться в полицию.

Жительница Воронежа решила предупредить всех девушек о том, что мужчины "распоясались" и сексуально домогаются к проходим девушкам. По ее словам, на нее напали на улице Генерала Лизюкова. Примерно в 21:30 в воскресенье, 22 июля, девушка вышла из автобуса на остановке "60 Армии" и пошла домой, как вдруг из-за угла показались трое мужчин.

Изначально жительница Воронежа не обращала на них внимания и просто разговаривала по телефону, но в один момент мужчина отошел от своих друзей и принялся лапать девушку. Она оказалась в шоке, даже не смогла нормально отреагировать на произошедшее, людей рядом не было, а компания "сексуальных маньяков" уже удалилась.

По словам пострадавшей девушки, один из мужчин был русским, который и распускал руки, еще двое парней с ним, предположительно, лица кавказской национальности. Она попросила всех девушек, кто хоть раз сталкивался с подобным именно в этом месте, сразу же сообщить в полицию, так как злоумышленники должны ответить по закону за свои домогательства.