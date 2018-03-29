Мэру Красноярска понравилось кататься на пылесосе

Глава Красноярска прокатился на пылесосе, снял поездку на видеокамеру своего мобильного телефона и остался доволен.

Сергей Еремин выложил на своей страничке в Instagram видео, где он катается на дорожном пылесосе. Мэр Красноярска решил взяться за экологические проблемы города и лично проконтролировать, как идет процесс уборки на улицах. Он отметил, что чистота на дорогах особенно важна, поскольку из-за большого потока машин на них постоянно скапливается огромной количество пыли, которая потом попадает в атмосферу, еще больше загрязняя город.

Глава города подчеркнул, что ежедневно на улицах работают около десятка таких пылесосов. Однако этого очень мало, поэтому мэр пообещал закупить дополнительное оборудование для поддержания чистоты в Красноярске. Градоначальник пообещал прибрести еще около девяти таких машин.

Состояние дорожного пылесоса и эффективность его работы Еремину понравилось. «От такого трудяги мусор не спрячется!» - с удовольствием комментирует глава города.

Горожане оценили поступок мэра. А некоторые даже предложили ему приехать и пропылесосить другие улицы и даже привели список территорий, где необходимо убраться. Более того, жители отметили, что центр Красноярска всегда чист из-за наличия такой техники, а вот другие районы города страдают и задыхаются под слоем пыли.