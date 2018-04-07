В Мурманске сотрудники полиции бросились на помощь сбитой на дороге собаке

Отмечается, что наряд полиции специально остановился для того, чтобы помочь пострадавшей собаке и обеспечить безопасность добровольцам. Инцидент случился в воскресенье, 22 июля.

Как стало известно, на улице Кооперативной в Мурманске автомобиль сбил перебегающую дорогу собаку. К месту происшествия сразу же сбежались неравнодушные граждане и тут же начали оказывать помощь пострадавшему псу прямо на проезжей части. В это время рядом проезжал наряд полиции, который заметил скопление народа на проезжей части.

Для того, чтобы узнать, что там произошло, полицейские подъехали ближе. Как только они узнали, что на дороге сбили собаку, то бросились на помощь, а машиной перекрыли добровольцев, тем самым обеспечив их безопасность.

О состоянии здоровья пострадавшей собаки ничего не сообщается, также неизвестно, какие травмы получило животное. СМИ не уточнили, остался ли водитель, сбивший собаку, на месте происшествия, или же поспешил покинуть место ДТП.