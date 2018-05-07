Трехлетний житель Ростова видит призраков на Северном кладбище

Жительница Ростова рассказала об этом в социальной сети, отметив, что ее сын очень любит смотреть в окно на кладбище. Мальчик рассказывал матери, что днем он видит странных людей в белой одежде плохо, а когда темнее уже получше.

Как рассказала мать трехлетнего мальчика из Ростова, они живут около Северного кладбище. Мальчик любит смотреть в окно на погост, а затем рассказывать матери о людях, которых он видел. Сначала женщина не понимала, о чем говорит ее ребенок, а затем с ужасом осознала, что мальчик видит призраков.

По словам мальчика, днем он видит странных людей в белой одежде плохо, а как только начинает темнеть, даже можно рассмотреть лица. Женщина рассказала, что никаких мистических фильмов ребенок не смотрит, книжек про привидений мальчику также не читают. Он каждый день просит маму, чтобы она отвела его на кладбище, поближе посмотреть на призраков. Мать рассказала, что ребенка огорчает то, что привидения сами не могут придти к нему, только он сам может придти к ним.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей посоветовали матери отвести ребенка к врачу, ведь это не нормально, что мальчик видит мертвецов. Другие же просто заметили, что ребенок фантазирует, ведь в таком возрасте малыша часто что-то придумывают, чтобы привлечь внимание родителей.