В Нижнем Тагиле прошла церемония прощания с Изой Высоцкой, женой Владимира Высоцкого

Отмечается, что знаменитая Иза Высоцкая покинула этот мир в возрасте 81 года. Она умерла практически на руках у сына.

В воскресенье, 22 июля, в Нижнем Тагиле состоялась церемония прощания с первой супругой известного актера и поэта Владимира Высоцкого, актрисой Изой Высоцкой. Она не уступала своему мужу в популярности, Высоцкая практически 50 лет выступала на сцене драмтеатра Нижнего Тагила.

Здесь же и состоялась церемония прощания с любимой актрисой, ровно в 13:30 около театра начали собираться люди, желающие проститься с Высоцкой. Людей было настолько много, что они все не помещались в здании театра, многие стояли на улице. Отмечается, что церемония прощания продлилась целый час, а в конце все люди аплодировали знаменитой актрисе, как обычно и принято на похоронах актеров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что похоронить Изу Высоцкую планировали в Нижнем Тагиле, однако сама актриса завещала кремировать ее после смерти. Урну с прахом знаменитой актрисы увезет ее сын в Екатеринбург.