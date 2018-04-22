"Засадить картошкой": В Воронеже после дождя дорога превратилась в огромный огород

Жители удивились качеству дорог в городе. Они отметили, что теперь половина города стала огородом, который можно засадить картошкой или другими овощами.

Как известно, буквально недавно в Воронеже прошел проливной дождь, после чего асфальт занесло землей и дорога просто превратилась в черноземный огромный огород. Это произошло на улице 9 Января в районе дома № 133. Коммунальные службы пока не планируют расчищать дорогу и водителям приходится ездить практически по непроходимой грязи.

Пользователи соцсети возмущены происходящим и отмечают, что на образовавшемся огороде всерьез можно засадить картошку и огородить забором, чтобы в том месте не ездили машины. Они также пожаловались на то, что им надоело платить налоги, ведь в городе никто ничего не делает, в том числе и коммунальщики, зарплату которым платят за счет налогоплательщиков./p>