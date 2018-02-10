Кинолог рассказала, как правильно надо гладить собаку

Кинолог Сара Бартлетт дала несколько советов любителям собак, чтобы предотвратить непредвиденную реакцию животного и оградить человека от возможных неприятностей.

Эксперт подчеркивает, что речь идет о незнакомых собаках. Несмотря на то, что в человеческом сознании собака укрепилась как друг человека, она при этом остается хищником. Поэтому, посягательство на личное пространство и любую попытку погладить себя она может воспринять как угрозу. Незнакомая собака может расценить как акт агрессии приближение к ней спереди, поэтому правильнее с ней вступать в контакт, подходя сбоку. В этом случае животное само решит, стоит ли ей отвечать на желание человека пообщаться. Протянутая расслабленная человеческая рука, по мнению собаки, не представляет угрозы. Она инстинктивно обнюхает руку и проникнется большим доверием, чем к делающему резкие угрожающие движения. Бартлетт рекомендует не бояться чужих собак, но и не проявлять излишней инициативы и самоуверенности. У этих животных, как и у людей тоже есть личные особенности, поэтому благоприятный контакт возникнет лишь в результате взаимного доверия.