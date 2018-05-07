"Эгоизм" перекрыл проход на тротуаре в Екатеринбурге

«Памятник эгоизму» появился в Екатеринбурге, мешая гражданам ходить по тротуару. Сообщается, что автором творения является художник из Санкт-Петербурга Миша Маркер.

последнее время стало очень популярно увековечивать пороки общества или ставить памятники проблемам, которые стоят особо остро, чтобы обратить внимание людей и власти на вопросы, которые необходимо урегулировать.

Вот и в Екатеринбурге решили не отставать от общей тенденции. На улице Луначарского в районе дома №200 появился необычный монумент. Он представляет собой большую букву «Я» красного цвета. Памятник установлен прикрепленным к столбу. По словам автора, это проявление человеческого эгоизма. Как отмечают очевидцы, «чтоб не стащили». А желание «стащить» скоро может появиться у многих. Ведь памятник отлично отражает свою суть. Он поставлен таким образом, что горожане совсем не могут пройти по тротуару.

Миша Маркер рассказал, что намеренно выбрал место, перегораживающее дорогу. Работа называется «Ты» и создана в рамках фестиваля «Карт-бланш». На вопрос, готов ли парень к тому, что его произведение в городе ненадолго, он ответил, что давно занимается уличным искусством и привык к недолговечности своих работ. Более того, Миша Маркер отметил, что ни с кем не согласовывал установку памятного знака.