Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера

Сегодня утром со всего мира начали поступать жалобы пользователей на сбои в работе приложения Telegram. Неполадки в работе мессенджера были зафиксированы около 11 часов утра по московскому времени в ряде стран, в том числе, в России.

Неполадки продолжались несколько часов. По данным руководства приложения, сейчас работа возобновлена, механизм отлажен, сбои устранены.

Сообщалось, что примерно 50% пользователей столкнулись с непредвиденной проблемой подключения к серверу. 23% не имели возможности отправлять сообщения. А еще около 30% вообще не могли войти в приложение.

Среди стран, также испытавших последствия сбоя в работе популярного мессенджера, оказались Италия, Великобритания, Франция, Германия и Египет. Несколько американских штатов зафиксировали у себя неполадки в функционировании приложения. Всего поступило около 58 жалоб.

Это не первые неполадки в работе мессенджера. В июле пользователи со всего мира сообщали о сбоях в работе приложения. Причем у одних все ограничивалось невозможностью отправлять сообщения. А некоторые не могли вообще зайти в приложение. У многих войти получалось, но не было видно ничего из личных данных. Проблемы возникли в России, Израиле и странах ЕС. Отмечается, что перед этим была обнаружена неполадка в декабре. Около полугода мессенджер работал исправно.