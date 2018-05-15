Пришельцы решили полюбоваться на Крымский мост

Теперь уфологам предстоит выяснить, на самом ли деле это было НЛО, или же просто кто-то ведет наблюдение за Крымским мостом. Полученный снимок уже оказался в руках специалистов.

Как стало известно, житель Крыма прогуливался днем неподалеку от Крымского моста и смог заснять на камеру полет двух кораблей пришельцев. Снимок был сделан еще 20 июля, однако известно о нем стало только сейчас. Мужчина предположил, что сейчас весь мир обсуждает грандиозное строительство переправы через Керченский пролив, что пришельцы решили спуститься на Землю и сами полюбоваться на Крымский мост.

Несмотря на это, автора снимка поддержали не все, отметив, что рядом с мостом мог пролетать квадрокоптер, или же спецслужбы других стран наблюдают за тем, что происходит в Крыму, при помощи специальной техники. Многие даже выдвинули теорию, что полученные снимки являются всего лишь постановкой.

Теперь уфологам предстоит выяснить, на самом ли деле над Крымским мостом пролетало НЛО, или же это спецтехника, следящая за безопасностью на грандиозном архитектурном строении.