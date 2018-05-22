Жительница Ростова возмущена работой экстренной службы 112

Жительница Ростова заявила о том, что семь недель назад она позвонила в экстренную службу и сообщила о ветках и проводах, которые опасно висят около жилого дома. До сих пор никто не приехал и не устранил проблему.

Как стало известно, жительница Ростова рассказала в социальной сети о том, каким образом рассматривают обращения в службу 112. Она позвонила по номеру "112" для того, чтобы сообщить о том, что по адресу Добровольского 15/1 прямо над тротуаром опасно свисают ветки и провода, которые в любой момент могут обрушиться кому-то на голову.

В экстренных службах пообещали, что передадут данные о произошедшем ответственным службам. Женщине через 20 минут перезвонили и еще раз уточнили информацию, пообещав разобраться. Жительница Ростова отметила, что прошло уже более семи недель, а провода как свисали над головами граждан, так и висят. То же дело обстоит и с ветками.

Ростовчанка напомнила, что буквально недавно небольшая ветка убила девушку, тоже самое может произойти и на улице Добровольского. Возмущенная женщина отметила, что когда произойдет трагедия, во всем будут винить непогоду, ведь устранять проблему никто не собирается.