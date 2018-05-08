Феминистки показали оперу в мужском туалете

Необычное место для перформанса выбрали в Петербурге. Выпускницы Национального института драматического искусства показали «Трехгрошовую оперу» в мужском туалете.

Автором «туалетной» оперы стала австралийская компания Bontom. «Трехгрошовая опера» принадлежит перу немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта.

Мужской туалет в качестве площадки был выбран не случайно. Выступление прошло в рамках фестиваля «Точка доступа». Суть мероприятия в том, что участники показывают представления в необычных местах, как правило, не предназначенных для исполнения театральных постановок. Этим обращается внимание на такой экспериментальный жанр, набирающий сейчас популярность, как site-specific. Отмечается, что девушки показали оперу не в обычном ее виде, а в интерпретации режиссера Клеменса Ульямса и драматурга Томаса Де Анджелиса из Австралии.

Инициаторы фестиваля и авторы спектакля пытались донести идеи о том, что современное искусство живет и может, а иногда должно, носить политический характер, свободно заявлять о проблемах общества. В выступлении были затронуты такие остро стоящие вопросы, как половое равенство и феминизм. Опера длилась всего час, но зрители отмечают, что за 60 минут смогли увидеть очень многое. Артисты заставили с интересом наблюдать за происходящим.