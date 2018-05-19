Очередной арт-объект коммунальщиков или креатив горожан: жители Абакана обнаружили на улице торчащие ноги

Сегодня утром в Абакане прохожие обнаружили странное, поначалу испугавшее их явление. Из ливневки на одной из улиц города торчали ноги.

Для тех, кто сегодня воскресным утром вышел из дома в магазин или вынести мусор, спальный район Абакана приготовил сюрприз. На улице Советская, ближе к перекрестку с улицей Некрасова неизвестные поставили странный опознавательный знак. Возможно, предупреждая о яме, а может, шутки ради, но в ливневке торчали самые настоящие ноги.

Они выглядели настолько реалистично, что некоторые горожане даже подняли панику. Но, как оказалось, зря. С первого взгляда действительно может показаться, что там застрял человек. Однако при ближайшем исследовании и рассмотрении станет ясно, что это всего лишь манекен. Особенно любопытные и беспокоящиеся подтвердили, что ноги не настоящие.

Снимки очень быстро разлетелись по социальным сетям. Одни отметили, что «знак» о необходимости снизить скорость уж очень убедительный. Другие заявили, что знают, где «живут» эти ноги. Оказывается, неподалеку есть магазин с очень похожими манекенами. Некоторые пользователи социальных сетей уверены, что «этот прямиком оттуда».

Дорожный креатив, в целом, пришелся по нраву местным жителям. Но кто является автором этого очередного арт-объекта на проезжей части, коммунальные службы или местные шутники, так и осталось загадкой.