"Идиотизм": Рябинский жестко раскритиковал Порошенко за комментарий о победе Усика

По словам Рябинского, ему уже надоело то, что абсолютно все приравнивают к политике, особенно, если это делают лидеры государств. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Как известно, в ночь на 22 июля украинский боксер Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Сразу же после этого украинский президент Петр Порошенко прокомментировал его победу, назвав Усика "символом борьбы Украины". Украинского президента подвергли жесткой критике после его заявления, которое он опубликовал на своей странице в соцсети.

Так, руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что Порошенко решил связать спорт с политикой, что просто неприемлемо. Он отметил, что его уже изрядно "достало" то, что абсолютно все в этом мире приравнивают к политике. Слова Порошенко Рябинский назвал идиотизмом, отметив, что президенту странны стоит думать перед тем, как что-то говорить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко решил отметить победу Александра Усика над Муратом Гассиевым известным лозунгом "Слава Украине".