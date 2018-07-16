В Сети появились мемы-оправдания Илону Маску, обвинившему дайвера в педофилии

По словам авторов мемов, они хотят пояснить позицию Илона Маска, считая, что он просто беспокоился о детях.

Известный предприниматель подвергся критике после комментария о строительстве маленькой подлодки. По его мнению, так просто привлекали внимание, а на самом деле за этим всем скрыта педофилия. Люди стали обвинять Илона Маска в проявлении паранойи, стереотипности суждений и не желании видеть правду. Позже предприниматель извинился за свои слова, отметив, что высказался несколько грубо. Однако его уже слушать не стали.

Тогда сторонники Илона Маска попытались оправдать его, создавая мемы. Они отметили, что обвинения в сторону предпринимателя не уместны, и он имел право так говорить. Острая реакция недовольных и вовсе показалась авторам мемов просто смешной. Они заметили, что если бы это написал не Илон Маск, а менее известная персона, то резонанс отсутствовал бы.