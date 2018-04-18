Сразу три НЛО атаковали Китай

Со вчерашнего дня сеть полнится тревожными сообщениями, где китайцы высказывают свое беспокойство относительно увиденных в ночном небе три светящихся объекта, похожих на НЛО.

Обеспокоенные сообщения сопровождаются множеством фотографий, которые вызвали бурную реакцию у пользователей социальных сетей и даже привлекли внимание специалистов.

Мнение экспертов о том, что предстало перед жителями Китая в столь поздний час, разделилось. Одни убеждены, что это полёт ракеты, поднимающейся в космос. Среди высказавших такую точку зрения и известный специалист по НЛО в Великобритании Найджел Уотсон. Другие, однако, в частности, «Steed's Scarf», популярный блогер, уверен, что это всего лишь следы авиалайнера, который просто не смогли рассмотреть.

Правительство Китая ситуацию пока никак не комментирует.

Напомним, ранее также три странных летающих объекта были зафиксированы в США. Свидетели утверждают, что в ночном небе были видны яркие огни, которые по внешнему виду уж очень напоминали НЛО. Некоторым даже ужалось сделать снимки, подтверждающие их предположения. Специалисты из MUFON даже забили тревогу, поскольку несколько тысяч американцев обратились в службу с аналогичными заявлениями. Достоверной информации о том, какова же природа ночных явлений, до сих пор нет.