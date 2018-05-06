Омичей позабавил построенный местными жителями плавучий "бухлоход"

Интересная находка обнаружили жители Омска в районе Речного вокзала. Старнное сооружение, похожее на плавучий дом, горожане сразу окрестили как "бухлоход".

Фотографии нового транспортного средства мгновенно разлетелись по сети. С виду оно напоминает дом. Как потом оказалось, за основу креативные строители действительно взяли дом. А если точнее – собственную баню. Они привязали ее к катеру.

У домика есть окно и терраса. Каким образом он передвигается по речной глади, не сообщается. На крыше плавучего дома катались несколько мужчин. Пользователи социальных сетей очень высоко оценили идею местных жителей. Некоторые даже попытались дать название новому виду транспорта, дав ему меткое имя «бухлоход». Другие увидели в передвижном доме соседскую дачу. Порадовались ли они этому факту, непонятно. А многие решили, что это самый лучший круизный лайнер. Однако практически все сошлись на том, что если вдруг это строение доплывет до инспекторов ГИМС, то там оно и останется.

Было и еще одно привлекательное предложение, которое пришлось по нраву горожанам. Один из очевидцев решил, что это сооружение вполне может сойти за конструкцию с соседней стройки. Он уверен, что это вагончик-прорабка с ремонтируемого неподалеку Юбилейного моста.