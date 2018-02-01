Самый одинокий человек Земли: в Бразилии сняли на видео последнего представителя амазонского племени

Мужчина живет в одиночестве и вынужден самостоятельно выживать в джунглях Амазонии уже 22 года. В 1995 году пятеро последних представителей его племени были убиты – теперь он один.

Эксперты рассказывают, что самый одинокий человек на Земле находится в хорошем состоянии. Туземец выращивает для себя кукурузу и папайю, а также занимается постоянной физической активностью. По словам специалиста, душевное состояние одинокого мужчины в норме. Он постоянно чем-то занят.

Туземец занимается охотой, строит ловушки и занимается земледелием. Его впервые удалось снять на видео так близко. Пользователи утверждают, что увиденное стало самым грустным, что они когда-то видели. Специалисты Национального фонда индейцев заметили одинокого мужчину в 1996 году. С этого времени они за ним наблюдают.

Специалисты не пытались вступить в контакт с туземцев, но защищают место, где он живет, от нападок других захватчиков земель. Мужчине пытались передать топоры, инструменты и семена. Однако, брать их туземец не хочет. По словам регионального координатора из Национального фонда индейцев Алтаира Алгуера, мужчине примерно 50 лет.

Его племя, жившее в дождливых лесах Амазонии, стали истреблять в 1970-1980 годах. Земледельцы и владельцы бизнеса по рубке леса хотели уничтожить индейцев, чтобы заполучить земли. В 1995 году злоумышленники истребили последнюю группу туземцев из 5 человек, мужчина смог спастись.