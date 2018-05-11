"Блатная" чиновница из Воронежа не вернется в мэрию после отпуска

Мэрия Воронежа лишается ценных кадров. После четырехлетней службы в Управлении земельного хозяйства "блатная" Наталья Махортова решила покинуть свое кресло.

Отставку чиновницы предрекали еще в прошлом году в связи с разразившимся скандалом на почве возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Дело завели в связи со стройкой на Ленинском проспекте, 201. Чиновников подозревали в уводе из муниципальной собственности недостроенный спортивный комплекс. Ситуацией возмутились местные жители, чем привлекли внимание правоохранительных органов. Ущерб составил около 20 миллионов. Была проведена проверка, но признаков преступления не обнаружилось. Сообщалось, что все, кто разговаривал с Натальей Махортовой, говорили о том, что речь шла именно об отставке. Однако до открытого решения дело не дошло.

Сейчас информацию в мэрии еще не подтвердили. Хотя сообщалось, что слухи о своем уходе распространяла сама госпожа Махортова. Известно только, что с 23 июля «блатная» чиновница уходит в отпуск. Продолжится ли «отдых» женщины после его окончания, пока неизвестно.

Ранее государственная служащая работала в ДИЗО. Предполагают, что и в случае ухода со своего нынешнего поста она вернется именно туда. Имя преемника не сообщается.