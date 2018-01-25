Туристы незаконно пересекли границу между Польшей и Украиной, чтобы сделать фото

На такой отчаянный шаг решили пойти голландцы. Отдыхая в польском Прикарпатье, им не хватило красивых снимков, и они решили пересечь границу с Украиной.

Ради красивых снимков люди, порой, идут на самые безумные поступки. Известны случаи и селфи на крышах поездов и на пляжах с акулами. Но, пожалуй, в нелепости они все уступают произошедшему накануне.

Семейная пара из Нидерландов приехала отдохнуть в Прикарпатье. В качестве средства передвижения они выбрали велосипеды – очень распространенный и удобный транспорт в Европе. Несмотря на то, что территория, которую решили посетить путешественники, славится красивыми пейзажами и живописными местами, им не хватило.

Через какое-то время туристы оставили велосипеды, а сами отправились в Украинцу. Польские пограничники быстро заметили транспортные средства нерадивых нарушителей. Однако им пришлось ждать путешественников еще около получаса. Именно столько понадобилось паре, чтобы сделать еще больше красивых фотографий.

Туристам пришлось заплатить штраф за незаконное пересечение границ, который составил 115 евро. Позже они признались, что знали о запрете, но соблазн сделать интересные кадры оказался сильнее буквы закона.

Напомним, весной в Канаде арестовали двух путешественников из Франции. Им показалось привлекательной возможность сделать фотографию на мосту, соединяющем города Квебек и Леви. Туристов заметили бдительные местные жители и сразу же вызвали полицию.