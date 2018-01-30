Рекорд в чистоте: улицы Ростова убирали 40 раз в день во время ЧМ-2018

Власти города уверяют, что будут всеми силами пытаться сохранить достигнутые показатели в Донской столице. Глава администрации рассказал, как он контролировал регулярность наведения чистоты.

Такими результатами поделился глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Он отметил, что во время проведения мундиаля каждый город, принимавший у себя иностранных гостей, старался показывать себя на самом высоком уровне. Стимул придавали и гости города. Пример болельщиков других стран положительно действовал как на российских граждан, так и на городскую систему уборки.

Чего стоят только фанаты из Бразилии, которые шли со стадиона и собирали мусор, встретившийся по пути. Или болельщики из Японии, оставшиеся убрать пустые бутылки с трибун после окончания матча. Стоит отметить, что россияне очень быстро показали, что заразителен не только плохой пример, начав самостоятельно приводить в порядок родные города.

Власти не отставали от горожан. Виталий Кушнарев отмечает, что он лично контролировал работу по уборке в Ростове. Было дополнительно задействовано около 200 человек. Мероприятия по наведению порядка в городе велись круглосуточно. А в дневное время в центральных районах города, это Ленинский, Кировский и Пролетарский, частота уборки доходила до 40 раз в день. Глава администрации сообщает, что лично выезжал на объекты и все проверял. Он с гордостью заявил, что комплексная система уборки себя оправдала.

Политик уточняет, что сейчас все вернулось в штатный режим, но он уверяет, что сделает все, для того чтобы сохранить темпы и не допустить мусора в городе.