Мерфи раскрыл тему новой "Американской истории ужасов"

Стали известны подробности создания нового сезона «Американской истории ужасов». Создатель сериала также намекнул на ход сюжета.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что создатель сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи раскрыл тайну по поводу названия нового сезона хоррор-антологии. Известный сценарист и режиссер выставил фотографию провокационного постера на своем аккаунте в Twitter. Новый сезон решили назвать «Апокалипсис».

Сообщается, что долгожданный девятый сезон станет кроссовером «Дома-убийцы» (первый сезон) и «Шабаша» (третий). Действия событий сериала произойдет в следующем 2019 году.

Актерский состав «Апокалипсиса» останется неизменным с прошлых сезонов. В нем примут участие Сара Полсон, Эван Питерс, Кэти Бэйтс, Билли Эйхнер, Адина Портер и многие другие.

Интересно, что многие пользователи Интернета предположили, что сюжет «Американской истории ужасов» будет пересекаться с культовым «Ребенком Розмари» Полански, который был снял в далеком 1968 году.