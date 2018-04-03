Минтруд предложил увеличить майские праздники: стало известно, сколько россияне будут отдыхать в 2019 году

Министрество труда подготовило проект постановления, в котором предложили вариант выходных и праздничных дней в 2019 году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Пока все заняты обсуждением пенсионной реформы о повышении пенсионного возраста, Министерство труда не теряет времени и уже подготовило проект переноса выходных дней на грядущий год.

В соответствии с предложенным вариантом отдыха предлагается увеличить количество выходных дней в период новогодних каникул и майских праздников.

Так, в честь нового года гражданам предлагается отдыхать 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Помимо этого хотят увеличить «отпуск» в начале мая и сделать его более удобным, чтобы россияне могли с большим комфортом планировать поездки. Поэтому в период с 1 по 12 мая рабочими предлагают сделать только 6, 7 и 8 мая. В совокупности получится 8 выходных дней в честь Дня Победы и Праздника весны и труда.

Что касается маленьких «передышек» на мужские и женские праздники, там ничего необычного не планируется. День защитника Отечества выпадает на субботу. И именно оттуда и переносят выходной на 10 мая, поэтому отдыхать граждане будут 23 и 24 февраля. А вот Международный женский день – пятница, поэтому власти не стали ничего придумывать, оставив выходные с 8 по 10 марта. День независимости 12 июня останется в одиночестве, а вот День народного единства 4 ноября следует за официальными выходными, так что россиян ожидает 3 дня отдыха.