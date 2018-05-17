"Логан" от 20th Century Fox признали самым возмутительным фильмом 2017 года

Картина с Хью Джекманом и Дафни Кин в главных ролях самое большое число жалоб от зрителей из Великобритании. Такие данные на своем сайте опубликовал Британский совет по классификации фильмов.

Организация зарегистрировала 20 жалоб на фильм "Логан", выпущенный киностудией 20th Century Fox. Главной претензией от любителей кино стал высокий возрастной рейтинг - от 15 и старше. Зрители посчитали подобные ограничения возмутительными, ведь в фильме больше показано боевых сцен, чем неприкрытого садизма.

Пресс-служба совета отмечает существенное сокращение жалоб. В 2017 их количество составило 262, тогда как год назад недовольные британцы прислали 371 жалобу. Соответственно, снизилось недовольство фильмами в отдельности. Так верхнюю строчку антирейтинга 2016 года с 51 претензией занял проект "Дэдпул", которому активно содействовал актер Райан Рейнольдс.