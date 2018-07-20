Грустно и жалко: сын Высоцкого высказался на счет гибели Изы Высоцкой

По словам наследника легендарного музыканта, с первой женой своего отца он виделся 10-15 лет назад. О гибели Изы Высоцкой Никите Высоцкому рассказали журналисты.

Никита Высоцкий родился во втором браке музыканта. Однако, он знал первую жену своего отца и даже хорошо к ней относился. По словам Никиты Высоцкого, актриса писала книги, интересные для фанатов музыканта и театралов. Сын Высоцкого выражает соболезнования близким Изы Высоцкой, которая скончался 20 июля в возрасте 81 года.

«Грустно и жалко», - сказал Высоцкий о смерти первой жены своего отца-музыканта. Он также отметил, что ему нечего комментировать в данном инциденте. Единственное, что он может сказать, так как это слова сожаления и соболезнований.

Как известно, Изу Высоцкую не станут хоронить в гробу. Ее тело кремируют, после чего сын, унаследовавший от нее фамилию, увезет урну в Екатеринбург. Иза Высоцкая не хотела, чтобы с ней прощались в театре, сын актрисы решил выполнить последнее желание матери.