Таинственный объект в небе напугал жителей Уфы

Неопознанный объект жители заметили вчера вечером возле телецентра. Очевидцам удалось запечатлеть светящееся пятно.

Как сообщают свидетели, вечером 19 июля уфимцы заметили странное явление. В небе завис светящийся объект. Как комментируют сами жители: «Что-то очень яркое и большое летело в районе телецентра». При этом, отмечается ,что солнце к тому моменту еще освещало город, но летающий аппарат излучал настолько ослепительный свет, что его трудно было не увидеть.

Погас объект точно так же внезапно, как и появился. Удивленные горожане принялись выдвигать свои собственные предположения, касающиеся природы загадочного явления. Одни уверенно заявляли, что это инопланетяне, которые решили снова нас посетить. Другие убеждали всех, что это просто обман зрения и результат различных астрономических явлений. Некоторые полагали, что ничего необычного в инциденте не было, а свет принадлежал всего лишь пролетавшему самолету.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге горожан напугал странный небесный дирижабль. Местные жители моментально развели панику в социальных сетях, будучи уверенными, что город атакуют инопланетные цивилизации. Оказалось, что пришельцы не собираются нападать на планету. Это всего лишь представители правоохранительных органов. Доблестная свердловская полиция следила с помощью дирижабля за порядком в городе во время футбольного матча на стадионе «Локомотив».