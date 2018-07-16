"Моржи" из Новгорода побьют рекорд на 160-ти километровом заплыве

Под Новгородом пройдет рекордный заплыв местных «моржей» на расстояние свыше 160-ти километров. Самому старшему участнику 79 лет.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что двадцать шестого июля в Великом Новгороде пройдет открытие заплыва по местной реке Ловать. Как сообщается, в заплыве примут участие шестеро человек из новгородского клуба «моржей». Расстояние дистанции составит не менее 160 километров, что говорит о потенциально новом рекорде заплыва этой группы человек. Этот марафон будет приурочен 77-летию созданию Партизанского края, возле которого и произойдет заплыв.

По словам председателя спортивного зимнего плавания, участники преодолеют дистанцию, которая берет свое начало в городе Холма и закончится в поселке Парфино.

Интересно, что во избежание проблем со здоровьем участников было решено, что каждый из «моржей» проплывет около 30 километров в порядке очереди.

Как выясняется, самому возрастному участнику заплыва недавно исполнилось 79 лет.

Считается, что заплывы в ледяной воде проводились еще во времена Древней Руси. С тех существует спор о том, вредно ли такое времяпрепровождение для здоровья или нет. Но все без исключения: как поклонники, так и противники «моржевания» - настоятельно советуют обращаться к врачам при желании начать заниматься этим видом деятельности.