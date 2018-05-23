ФСБ требует признать российских медведей и «зубастого» оленя стратегическим ресурсом

Стать стратегически важными товарами и ресурсами могут популяции кабарги, бурых и гималайских медведей. За контрабанду этих животных предлагается внедрить такое же наказание, как за контрабанду оружия.

Как сообщается, ФСБ предлагает причислить российских медведей и «зубастого» оленя к перечню стратегических ресурсов. Служба уже разместила предлагаемые поправки на сайте правовых актов. Если такое предложение будет одобрено, то за контрабанду этих животных браконьеры будут получать серьезные сроки, которые назначаются за незаконную перевозку оружия или культурных ценностей.

Однако, эксперты уже отметили, что у бурого медведя в России нет статуса вымирания. Гималайские мишки также не имеют охранного статуса. А олень кабарги, знаменитый своими торчащими зубами, сейчас причислен к уязвимому виду, который может стать вымирающим. Между тем, в ФСБ уверенны, что этих животных активно истребляют браконьеры, в связи с чем крайне важно оберегать данные виды.