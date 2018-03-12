Новая "скулпьтура" появилась в Харькове: с ошибкой установили памятник Людмиле Гурченко

На этот раз свою неграмотность скульпторы продемонстрировали на памятнике Людимиле Гурченко. На табличке обнаружена глупая опечатка.

В Харькове решили поставить памятник знаменитой советской актрисе и Людмиле Гурченко. Его открыли в сквере на улице Тринклера в четверг. Однако внимание привлекла не красота монумента, а допущенная на нем ошибка. О неприятном казусе в социальной сети на своей страничке в Facebook сообщил депутат харьковского облсовета Дмитрий Булах. Политик высказал негодование намерением местных властей «украсить каждый угол города». Но больше всего его возмутило то, как безответственно инициаторы и изготовители подходят к своей работе. По словам депутата, мало того, что слово «СкулПЬтура» вышла на славу, так еще и допустили ошибку в фамилии одного из участников, помогавших устанавливать памятник.

Высота монумента около 7,5 метров. Сама скульптура состоит из нескольких частей. Внизу расположены героини, роли которых исполняла Гурченко в своих фильмах, а наверху над персонажами возвышается сама актриса. Автором монумента является скульптор Катиб Мамедов. Он сообщил, что работа над памятником велась на протяжени двух лет.

О том, собираются ли исправлять допущенные на скульптуре ошибки, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что не обошлось без ошибок и в Ульяновске при установке памятника героям Великой отечественной войны. На табличке пришедшие на открытие скульптуры местные жители обнаружили орфографический дефект. В одной из фраз красовалась лишняя буква, образовав неправильное написание слова «учавствовали». Памятный знак уже исправлен. На его месте установлена табличка без ошибок.