Роскачество рассказало, где и как выбрать качественный шашлык

Специалистами Роскачесвта опровергнут миф, что для шашлыка изготовители используют мясо с истекшим сроком годности. Тем не менее, необходимо знать несколько правил, чтобы выбрать качественный продукт. Роскачество поделилось секретом, как это сделать.

Не секрет, что сезон всеми любимого мяса на костре начинается с первым весенним теплом и продолжается вплоть до октября, когда за окном становится холодно. И для многих ежегодно встает вопрос, как же выбрать качественный продукт, чтобы получить в итоге вкусный шашлык, а не закончить отдых в больнице.

Специалисты Роскачества проверили 24 известных российских производителя маринованного мяса. После исследования продукция 4 изготовителей заслужила одобрение и знак качества. Это «Жар мясо», «Мираторг», «Ремит» и «Останкино». А вот мясо 13 брендов оказалось некачественным. Из них у двоих просто несвежее мясо, а у 11 обнаружена кишечная инфекция. При этом сотрудники подчеркнули, что несвежий шашлык изначально готовили из хорошего мяса, но он испортился в процессе реализации ввиду несоблюдения условий хранения. В связи с чем Роскачество напоминает, что важно не только использовать качественный продукт для шашлыка, но и следовать всем правилам, чтобы довести его до потребителя.

Эксперты отметили, что большинство любителей мяса на костре предпочитают мариновать его дома самостоятельно. Однако на прилавках магазинов действительно можно найти отличную продукцию, о чем свидетельствуют результаты исследования. Специалисты призывают граждан соблюдать осторожность и проверять перед покупкой особенно тщательно температуру в холодильниках, где хранится шашлык. А также тщательно следить за прожаркой мяса. Сотрудники Роскачества рекомендуют покупать в магазине продукт, который хранится при температуре не выше 4 градусов. Эксперты подчеркнули, что на цену шашлыка ориентироваться не стоит. Именно самое дешевое мясо оказалось лидером рейтинга по качеству.