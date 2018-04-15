В Воронеже дольщикам разослали требование повторно оплатить купленные квартиры‍

Ситуация произошла с новыми домами, застройщиком для которых выступала компания "Выбор". Их возвели на улицах 45-й Стрелковой дивизии и Перевёрткина, а после предложили заказчикам повторно оплатить жилье за семидневный срок.

Средства массовой информации сообщают о ситуации, которая возмутила жителей Воронежа. Как стало известно, дольщикам, которые уже оплатили недвижимость, разослали требование повторно оплатить купленные квартиры‍. Письма пришли от представителей компании "Выбор", которая занималась строительством. В них указывалось, что, в случае невыполнения условий, двусторонний договор будет расторгнут.

Накануне же директор фирмы Александр Цыбань лично выступил с заявлением, в ходе которого подчеркнул, что произошла ошибка, и ее виновники - сотрудники "Стегра Ойл". Они не выполняли всех своих обязательств и не перечислили деньги на счет "Выбора". Теперь в отношении "Стегра Ойл" возбуждено уголовное дело, ведется следствие.